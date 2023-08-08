فيتوريا يبدأ الاستعدادات لمعسكر سبتمبر

بدأ البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، فى استكشاف مجموعة المنتخب الوطنى فى تصفيات كأس العالم 2026، وذلك من أجل وضع الخطة الخاصة للمواجهات المقبلة لـ«الفراعنة»، من أجل التواجد فى المونديال المُقبل وتحقيق حلم المصريين.

وكلف البرتغالي جهازه المعاون بتوفير تقرير وافي عن كافة المنتخبات التي وقعت في المجموعة بجانب الفراعنة.

ومن المقرر أن يبدأ البرتغالي مهمته فور عودته إلى القاهرة بعد الانتهاء من إجازته في البرتغال.

ويشهد المعسكر المقبل فى سبتمبر مباراة الفراعنة أمام إثيوبيا، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، والذى تأهل لها المنتخب متصدرا للمجموعة، ثم مباراة تونس الودية استعدادًا لمباريات «الفراعنة» الرسمية الحاسمة الفترة المقبلة، والذى يستعد من خلالها أيضًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار العام المقبل.