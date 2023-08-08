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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئاسة الأوكرانية: أي وقف لإطلاق النار سيكون انتصارًا لروسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اعتبر مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، أن أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا سيكون "انتصارا لروسيا"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.

وقال بودولياك في تغريدة على "تويتر"، يوم الاثنين، إن "أي سيناريو لوقف إطلاق النار وتجميد الحرب في أوكرانيا، مع الحفاظ على الوضع الراهن، سيعني أمرا واحدا فقط، وهو انتصار روسيا واقعيا".

وأضاف أن "هذا سيكون هزيمة كبيرة للعالم الغربي، ونهاية النظام الأمني العالمي القائم".

وأشار إلى أنه "لا يمكن أن تكون هناك أي عملية تفاوضية في ظل الوضع الراهن"، مضيفا أن "الوضع الراهن يجب تغييره في ميدان القتال".

وأضاف أن ذلك يعني الحاجة إلى "المزيد من الأسلحة والصواريخ والطائرات".

الرئاسة الأوكرانية روسيا وقف لإطلاق النار