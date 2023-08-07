نشرة الحوادث| مدمن يعتدي على شقيقته بوحشية في المعصرة.. مصرع طفلة سقطت من الطابق السادس في الطالبية

رصدت «البوابة نيوز» عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان منها: لشراء مخدرات.. مدمن يعتدي على شقيقته بوحشية في المعصرة، حفظ التحقيقات في واقعة اتهام روان عليان بتعريض حياة نجلتها للخطر، والنيابة الإدارية تعاين موقع حريق مستشفى دمياط الجامعي.. وإليكم التفاصيل.

لشراء مخدرات.. مدمن يعتدي على شقيقته بوحشية في المعصرة

https://www.albawabhnews.com/4852142



حفظ التحقيقات في واقعة اتهام روان عليان بتعريض حياة نجلتها للخطر

https://www.albawabhnews.com/4852125

النيابة الإدارية تعاين موقع حريق مستشفى دمياط الجامعي

https://www.albawabhnews.com/4852108

اختل توازنها.. مصرع طفلة سقطت من الطابق السادس في الطالبية

https://www.albawabhnews.com/4851988

مقتل مزارع على يد شقيقه بسبب خلافات مالية بأسوان



https://www.albawabhnews.com/4851904