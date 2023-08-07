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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فيديو.. وزير الخارجية: اجتماع آلية دول جوار السودان وضع خطة متكاملة

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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قال وزير الخارجية سامح شكري، إن البيان الختامي للاجتماع الأول للألية الوزارية لدول جوار السودان، أعاد تأكيد ما صدر في القاهرة عن القمة الأولى التي عقدت لدول الجوار من مبادئ.

وأضاف خلال حديث خاص لـ"القاهرة الإخبارية" على هامش مؤتمر الألية الوزارية لدول جوار السودان فى أنجامينا، أن خطة التحرك هي ما استغرق وقتا في بلورتها من خلال التشاور بين الدول الحاضرة لهذا الاجتماع، وهي دول جوار السودان، ووزعت الخطة المهام على الوزراء للاضطلاع بالمسؤولية في تنفيذ هذه الخطة.

وأوضح أن الخطة متكاملة تشمل المكون العسكري والأمني، والمكون السياسي، والمكون الإنساني بشيء من التفصيل، ولم ترفق خارطة الطريق مع البيان لأن الوزراء سوف يعرضونها على قادة الدول بعد بلورتها من أجل اعتمادها، ويبدأ تنفيذها فور اعتمادها.

وزير الخارجية سامح شكري البيان الختامي دول جوار السودان للاجتماع الأول للألية الوزارية