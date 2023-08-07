مكتب التنسيق الفرعي بجامعة القناة يستقبل 13 طالبا وطالبة من ذوي الهمم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ضرورة إسداء النصح للطلاب المُتقدمين لمكتب التنسيق الفرعي بالجامعة ؛ لتجنب الوقوع بالأخطاء الشائعة، وترتيب الرغبات وفقًا لأولويات الطالب، شاملة الكليات المتاحة في القطاع بالجامعات الحكومية، وتفادي العشوائية في التسجيل، والاحتفاظ بنسخة من الرغبات للرجوع إليها وقت الحاجة، والالتزام بالمواعيد التي يعلن عنها لكل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، متمنيًا لأبنائه الطلاب التوفيق.

جاء ذلك تعليقًا من رئيس الجامعة على سير العمل باليوم الثالث لبدء التنسيق لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة.

كما أشاد " مندور " بالدور الإيجابي الذي يقوم به اتحاد طلاب الجامعة، وحرصهم على المشاركة في أعمال مكتب التنسيق، ومساعدة طلاب الثانوية العامة في تسجيل رغباتهم.

وتماشيًا مع هذا السياق - واصل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تفقد سير العمل داخل مقر مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة، بمبنى رعاية الشباب ومركز تطوير التعليم.

وقال الدكتور محمد عبد النعيم أن مكتب التنسيق بدأ في استقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق، بدءا من يوم السبت الماضي، وتستمر أعمال المرحلة الأولى حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم تجهيز معمل حاسب آلي، على أعلى مستوى، بمركز تطوير التعليم، ومجهز بأجهزة حاسب آلي، متصلة بشبكة الإنترنت فائق السرعة؛ لتقديم خدمة متميزة مجانية لأبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للإشراف على أعمال مكتب التنسيق تضم كل من الدكتور محمد حفني مدير مركز تطوير التعليم - رئيسًا للمكتب، والدكتور تامر شوقي مدير وحدة التحول الرقمي نائب رئيس المكتب، والدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية MIS والمُشرف على التنسيق الإلكتروني، والدكتور محمد إبراهيم إسماعيل مسئول التسجيل الإلكتروني، والدكتورة هبة الدناصوري مسئول التسجيل اليدوي، والدكتور محمد عبد الهادي مسئول تقارير الإعلام والإحصاء اليومي، والدكتور باسم الهادي السعيد مسئول شبكة المعلومات وصيانة المعامل، والدكتور محمد المتولي منسق التسجيل اليدوي والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والأستاذ إبراهيم أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية مسئول التواصل.

وأضاف الدكتور محمد حفني مدير مركز تطوير التعليم - رئيس مكتب التنيسق، أن الجامعة أتاحت نخبة من الإخصائيين المؤهلين لشئون التعليم والطلاب بالجامعة؛ لاستقبال الطلاب بمعملين للحاسب الآلي، تم تخصيصهما لتقديم المساعدة للطلاب في اختيار رغباتهم بكل دقة، ومدهم بالمعلومات التعريفية بكيفية استخدام الموقع الإلكتروني للتنسيق وتسجيل رغباتهم، وقواعد وأسلوب ترتيب الرغبات، سواءً بقطاعات التخصصات أو الجامعات، عن طريق قوائم التوزيع في النطاق الجغرافي، وطرق التعرف على نتيجة الترشيح، وتقليل الاغتراب، وذلك طوال فترة التنسيق للمرحلة الأولى من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، بمعامل مركز تطوير التعليم.

ووجه الدكتور تامر شوقي مدير وحدة التحول الرقمي نائب رئيس المكتب، بضرورة اطلاع الطلاب على الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ؛ لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية MIS والمُشرف على التنسيق الإلكتروني، أن مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة يواصل تسجيل رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2023/ 2024، والرد على كافة الاستفسارات، موضحا أنه تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب بالتنسيق.

وأضاف الدكتور محمد إبراهيم إسماعيل مسئول التسجيل الإلكتروني أنه تم اليوم استقبال61 طالب وطالبة.

وأكملت الدكتور هبة الدناصوري مسئولة للتنسيق اليدوي أن إجمالي عدد الطلاب المُتقدمين اليوم 57 طالب وطالبة.

ومن جانبه- أعلن الدكتور محمد عبد الهادي مسئول تقارير الإعلام والإحصاء اليومي، أن التسجيل اليدوي استقبل 47 طالب ادبي، 2 علمي علوم، 8 علمي رياضة، وطالب لتعديل رغبات.

أما التسجيل الإلكتروني فاستقبل 40 طالب أدبي، 9علمي رياضة، وطالب علمي علوم، و11 طالب تعديل رغبات.

فيما أشار الدكتور باسم الهادي السعيد مسئول شبكة المعلومات وصيانة المعامل، إلى أنه تم تأمين التيار الكهربائي بمعامل الحاسب لضمان استمرارية العمل بها، دون أي أعطال مفاجئة، تعوق إدخال بيانات الطلاب، كما تم تزويد معامل الحاسب الآلي بمهندسي كمبيوتر وفنيي صيانة وإخصائيي شئون طلاب من أكفء العناصر المدربة، لمعاونة الطلاب في إدخال بياناتهم، وإصلاح أي أعطال مفاجئة بأجهزة الحاسب الآلي.

وقال الدكتور محمد المتولي منسق التسجيل اليدوي والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أن اليوم تم استقبال 13 طالب وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج بالمقر المخصص لهم، مع تقديم كافة التسهيلات لهم، وأماكن لانتظار أولياء أمورهم.

كما أفاد الأستاذ إبراهيم أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية مسئول التواصل أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى؛ طبقا لما جاء في البيان الصحفي الصادر عن وزارة التعليم العالي كالآتي: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر،والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.