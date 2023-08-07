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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" تستهدف 40 ألف مواطن خلال يومين بالبحر الأحمر.. صور

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب بالبحر الاحمر
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تتواصل فاعليات حملة طرق الأبواب والتى ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر  تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت عدد 40609  من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بمراكز ( رأس غارب - الغردقة - القصير - سفاجا - الشلاتين )، بعدد 8505  زيارة على مدار يومين.

وقالت نرمين ابو سريع مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر، أن الحملة تستهدف  تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى ١ أغسطس ٢٠٢٣،  وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.

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المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر حملة طرق الأبواب