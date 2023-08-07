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الإثنين 07 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير إدارة أسوان التعليمية تتفقد مدارس غرب

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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أجرت غنية محمد علي، مدير إدارة اسوان التعليمية، جولة تفقدية لمدارس غرب أسوان شملت مدارس أحمد نصر سنجق الإعدادية - القبة الابتدائية - مدرسة عبدالشكور حجازى الفنية بنات.

جاء ذلك بحضور محمد أبو المكارم مدير الشئون القانونية بالادارة ونشأت فهمى الموجه الأول المالى والادارى، فى إطار توجيهات عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم باسوان، وذلك لمتابعة الانضباط الإداري بالمدارس.

وخلال جولتها بالمدارس اليوم، تابعت مدير إدارة أسوان التعليمية دفاتر الحضور والانصراف ودفاتر التحركات وعمل توقيع مفاجئ للجميع.

وشددت مدير الادارة على ضرورة الانضباط الادارى وتم تحويل بعض من معلمى ومعلمات مدرسة القبة الجديدة الابتدائية الشئون القانونية وكذلك تحويل جميع معلمى مدرسة عبد الشكور حجازى الشئون القانونية لعدم تواجد العاملين بالمدرسة، وفى نهاية جولتها قدمت الشكر لإدارات المدارس.

إدارة أسوان التعليمية اسوان جولة تفقدية