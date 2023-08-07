تدريبات خاصة فى السباحة واللياقة البدنية لمركز التأهيل برياضة كفر الشيخ

تواصل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بتأهيل الراغبين في التقدم لاختبارات الكليات العسكرية و الشرطة و التربية الرياضية، وذلك ضمن النسخة الثالثة من المبادرة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج يعمل على رفع اللياقة البدنية لدى المتقدم في أقل مدة ممكنة وإعداده لإجتياز الإختبار الرياضي بجدارة مع برامج تدريبية خاصة لضبط الوزن مع الطول للوصول للقوام المثالي المطلوب عسكرياً ورياضيًا، كما يؤهل البرنامج المتدربين على اجتياز قفزة الثقة القانونية تدريجياً حتى الإتقان، مضيفاً أن البرنامج يتميز بتأهيل وتدريب المشاركين بشكل واقعي على الإختبارات ( البدنية، والنفسية، والهيئة من خلال متخصصين، مع الاعتماد على الأساليب الحديثة في التدريب والتأهيل البدني والرياضى .

ويعلن مركز التأهيل برياضة كفر الشيخ، أن الفرصة متاحة للراغبين في التقدم و الإشتراك فى المبادرة بالتوجه إلى مقر المديرية بحى الزهور الدور الثالث و يتم تحصيل مبلغ وقدرة 200 جنية قيمة الإشتراك الشهري و إحضار صورة الرقم القومي وصورة شخصية 4 × 6 وإحضار شهادة صحية تفيد خلو الطالب من الأمراض والإصابات، المبادرة بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وعبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة تدريبات النسخة الثالثة متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية، كما يمكنكم الإتصال على هاتف رقم 01015170090 الدكتور محمد محروس المنسق العام لمركز التأهيل العسكري بالمديرية، مدربى المبادرة بكفر الشيخ هم : كابتن أحمد جوهر مدرب اللياقة البدنية و كابتن محمد المصرى، كابتن محمد المعداوى مدربى السباحة، الدكتور حسام أبو سالم المعد النفسى.

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