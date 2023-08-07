رامى عباس يرد على التقارير السعودية بشأن صلاح

نفى رامى عباس وكيل أعمال الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الانجليزي، كل ماتردد حول إمكانية انتقال "مو" إلى اتحاد جدة السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكانت بعض التقارير السعودية، قد اكدت ان اتحاد جدة تقدم بعرض لضم صلاح مقابل 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني سيحصل عليها ناديه ليفربول.

وعلق رامي عباس على هذه الانباء من خلال تويته اليوم الاثنين على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا: "إذا كنا نفكر في مغادرة ليفربول هذا العام، فلم نكن لنجدد العقد في الصيف الماضي".

وأكمل: "صلاح لا يزال ملتزما مع الريدز".

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى عام 2025، ويستعد حاليا لانطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد عدة صفقات جيده.

ولن يشارك ليفربول في دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، بسبب خروجه من المربع الذهبي للبريميرليج في الموسم الماضي.