مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية في زيارة لمعهد الغابات باللاذقية

قام مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الدخيرى زيارة إلى المعهد العربي للغابات في مدينة اللاذقية السورية.

وأكد الدخيرى خلال الزيارة على استمرار دعم المعهد خلال الفترة المقبلة.

وشدد خلال الزيارة التي قام بها للمعهد مع وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا برفقة وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، على ضرورة استمرار هذا الدعم للمعهد.

وأضاف أنه لم ينقطع دعم المنظمة العربية للتنمية الزراعية لمعهد الغابات في اللاذقية خلال الفترة الماضية حيث استمرار في تخريج دفعات الطلاب.

وتجري مناقشات من أجل زيادة الدعم إلى المعهد و من أجل القيام بدوره.

وكشف الدخيري عن وجود خطة لتطوير المعهد يتم البحث لها عن تمويل إضافي من أجل تأمين احتياجاته.