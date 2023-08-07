اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول والمتمثلة في سندات الخزانة متغيرة العائد تبلغ 750 مليون جنيه لأجل 3 سنوات بفائدة 24.25%، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني -سندات الخزانة ذات العائد الثابت- نحو 250 مليون جنيه لأجل 7 سنوات بسعر كوبون 16.1%.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.