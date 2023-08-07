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الإثنين 07 أغسطس 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تطلب التحريات عن غرق شاب أثناء الاستحمام بمياه النيل بمنشأة القناطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تباشر النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة التحقيقات حول غرق شاب أثناء الاستحمام بمياه النيل.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعدت مفتش الصحة لفحص الجثة وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بغرق شخص في مياه النيل بقرية الرهاوي بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى.

وبالفحص تبين أنه أثناء نزوح عامل إلي مياه النيل للاستحمام هربا من حرارة الجو جرفته المياه ولم يتمكن من الخروج لعدم اجادته السباحة وجري انتشال الجثة ونقلها إلي مستشفى مبارك تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. 

النيابة تطلب التحريات غرق شاب أثناء الاستحمام بمياه النيل منشأة القناطر