بنس مستعد لقول الحقيقة أمام المحكمة في قضية اقتحام مبنى الكابيتول

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، إنه مستعد "لقول الحقيقة" إذا تم استدعاؤه لمحاكمة دونالد ترامب في قضية اقتحام مبنى الكابيتول، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال بنس لقناة "سي بي إس" التلفزيونية: "لا أخطط للإدلاء بشهادتي، لكنني سألتزم بالقانون، وأستجيب للنداء إذا تم استدعائي، وسأقول الحقيقة فقط".

في وقت سابق، صرح بنس، الذي رشح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة، ويطمح للمشاركة في انتخابات 2024، أن الشخص الذي يضع نفسه فوق الدستور، لا يمكن أن يكون زعيما للولايات المتحدة، حيث تعهد بالتصرف وفقا للقوانين في حال انتخابه رئيسا.

وفي 1 أغسطس، أعلن المدعي الخاص، جاك سميث، أن ترامب يواجه أربع تهم.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي السابق متهم بمحاولة مقاومة تسليم السلطة، بالرغم من هزيمته في انتخابات 2020، من خلال أعمال غير مشروعة. وأضاف أن العقوبة القصوى للجرائم المنسوبة لترامب في هذه القضية هي السجن لمدة 20 عاما، مؤكدا أن ترامب رفض جميع التهم الموجهة إليه.