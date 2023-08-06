فيتوريا يجتمع بجهازه المعاون لوضع ترتيبات معسكر المنتخب

يعقد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، لكرة القدم، فور وصوله الي القاهرة جلسة مع جهازه المعاون للوقوف على برنامج الفراعنة التحضيري لمواجهتي إثيوبيا الرسمية وتونس الودية.
ومن المقرر ان تقام مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا على ملعب ستاد الدفاع الجوي يوم 8 سبتمبر المقبل.
وكان قد حقق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) طاقم تحكيم مباراة مصر وإثيوبيا بقيادة الجابوني باتريك تانجي.
وتأهل منتخب مصر رسميا يوم 14 يونيو الماضي لنهائيات أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024، بعد نجاحه في تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، عقب الفوز على غينيا.