فيتوريا يجتمع بجهازه المعاون لوضع ترتيبات معسكر المنتخب

‎يعقد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، لكرة القدم، فور وصوله الي القاهرة جلسة مع جهازه المعاون للوقوف على برنامج الفراعنة التحضيري لمواجهتي إثيوبيا الرسمية وتونس الودية.

‎ومن المقرر ان تقام مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا على ملعب ستاد الدفاع الجوي يوم 8 سبتمبر المقبل.

‎وكان قد حقق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) طاقم تحكيم مباراة مصر وإثيوبيا بقيادة الجابوني باتريك تانجي.

‎وتأهل منتخب مصر رسميا يوم 14 يونيو الماضي لنهائيات أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024، بعد نجاحه في تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، عقب الفوز على غينيا.