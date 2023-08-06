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الأحد 06 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيتوريا يجتمع بجهازه المعاون لوضع ترتيبات معسكر المنتخب

فيتوريا
فيتوريا
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‎يعقد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، لكرة القدم، فور وصوله الي القاهرة جلسة مع جهازه المعاون للوقوف على برنامج الفراعنة التحضيري لمواجهتي إثيوبيا الرسمية وتونس الودية.

‎ومن المقرر ان تقام مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا على ملعب ستاد الدفاع الجوي يوم 8 سبتمبر المقبل.

‎وكان قد حقق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) طاقم تحكيم مباراة مصر وإثيوبيا بقيادة الجابوني باتريك تانجي.

‎وتأهل منتخب مصر رسميا يوم 14 يونيو الماضي لنهائيات أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024، بعد نجاحه في تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، عقب الفوز على غينيا.

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