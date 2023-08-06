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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مأساة و8 مصابين.. سائق ميكروباص حاول تفادي جثة بصحراوي إسكندرية فاصطدم في الرصيف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شهد طريق مصر اسكندرية الصحراوى مأساوى  بعدما أصطدم ميكروباص محمل بالركاب بالرصيف بعدما حاول  تفادى جثة مواطن صدمته سيارة أخرى بالطريق، ما أسفر إصابة ٨ ركاب. 

تعود الواقعة تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادثين بالكيلو 136 بطريق مصر اسكندرية الصحراوى ، ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص عثر على جثة مواطن وتبين أن سيارة صدمته أثناء عبوره الطريق وتصادف مرور سيارة ميكروباص بنفس المكان وعندما لاحظ سائق السيارة الميكروباص وجود جثة بالطريق حاول تفايدها واصطدم بالرصيف وتسبب الحادث فى أصابة كلا من جمال عبدالحميد حسين، 36 سنة، جروح متفرقة بالوجه وما بعد الارتجاج، محمد علي مبارك احمد، 18 سنة، جروح متفرقة بالجسم وما بعد الارتجاج، الاء شرقاوي دياب علي 22 سنة،، جروح متفرقة في الجسم ومابعد الارتجاج، هاجر صابر محمد حسن ، 19 سنة، جروح متفرقة بالجسم و ما بعد الارتجاج، صابر محمد حسن، 60 سنة، جروح وكدمات متفرقة، وفاء احمد طه، 48 سنة، سحجات متفرقة وجسم غريب بالعينين، نور شرقاوي دياب، 24 سنة، سحجات متفرقة ، صفاء مرسي احمد 50 سنة، سحجات متفرقة ، وتم نقل المصابين لمستشفى اليوم الواحد فيما تم نقل الجثة ثلاجة احدى المستشفيات ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات لضبط قائد السيارة المتسبب فى الوفاة ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أثناء عبوره الطريق طريق مصر اسكندرية الصحراوي ميكروباص جثة