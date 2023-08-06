منظمة التحرير: الحكومة الإسرائيلية تحاول تجميل صورتها بخطوات لا تتعدى ذر الرماد في العيون

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن الحكومة الإسرائيلية حكومة عنصرية تحاول تجميل صورتها بخطوات لا تتعدى ذر الرماد في العيون.



وأضاف الشيخ في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، حول مناقشة الكابينيت تقديم تسهيلات للفلسطينيين من عدمه، أن من يحاصر السلطة ويسعى إلى اضعافها وتقويضها هي حكومة إسرائيل.



وشدد على أن مشكلة الشعب الفلسطيني تكمن في الاحتلال الذي يجب أن يرحل لا أن يجمّل صورته.



ودعا الشيخ الإدارة الأميركية إلى طرح مبادرة سياسية خلاقة ترتكز على الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة وخلق أفق سياسي يفضي إلى مفاوضات جادة تنهي الاحتلال الإسرائيلي.



وتابع: "خلال لقائي الأخير مع نائب مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية اندرو ميللر، قلت للضيف إن المطلوب من الإدارة الأميركية ممارسة الضغط الجدي والفاعل لإجبار إسرائيل على وقف اجراءاتها الأحادية كافة، وهذا ما التزمت به في العقبة وشرم الشيخ وتنصلت منه".

ودعا الشيخ، الولايات المتحدة إلى تصنيف المنظمات اليهودية التي تدعو وتمارس القتل ضد الفلسطينيين بمنظمات إرهابية وإدراجها على لوائح الارهاب الدولي.