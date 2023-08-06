جامعة هارفارد: زيت الزيتون قد يقلل من خطر الوفاة المرتبطة بالخرف

ذكرت دراسة جديدة أجريت في جامعة "هارفارد" الأمريكية أن الاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بسبب الخرف، مما يسلط الضوء على الفوائد الصحية المحتملة لزيت الزيتون على الدماغ مقارنة بالخيارات الغذائية الأخرى.

وعكفت الدراسة الحالية على تحليل الأنماط الغذائية وسجلات الوفيات لأكثر من 90 ألف أمريكي على مدار 30 عاما، التي تم خلالها تسجيل وفاة 4749 مشاركًا بسبب الخرف.

وأظهرت الدراسة أن الأفراد الذين تناولوا أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميا، تراجع لديهم خطر الوفاة نتيجة الخرف بنسبة 28%، مقارنة بأولئك الذين نادرا ما يستهلكونه أو لم يستهلكوه أبدا، إضافة إلى أن استبدال معلقة صغيرة من الزبدة أو الزبد النباتي أو المايونيز بكمية مكافئة من زيت الزيتون يوميا ارتبط بانخفاض خطر الوفاة المتصل بالخرف بنسبة تراوحت ما بين 8 إلى 14%.

وأوضحت الدراسة احتواء زيت الزيتون على مركبات مضادة للأكسدة قادرة على عبور الحاجز الدموي الدماغي؛ مما قد يوفر فوائد مباشرة للدماغ ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

يذكر أنه غالبا ما يكون لدى مستهلكي زيت الزيتون المنتظمين أنظمة غذائية صحية بشكل عام، لكن هذه الدراسة وجدت أن الصلة بين زيت الزيتون وتقليل خطر الإصابة بالخرف القاتل كانت مستقلة عن جودة النظام الغذائي عامة، كما وجدت دراسة سابقة صلة بين استهلاكه وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والحماية من التدهور المعرفي.