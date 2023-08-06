نتائج حملات العلاج الحر بصحة الدقهلية على 128 منشأة طبية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، أن إدارة العلاج الحر أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل والمستشفيات، بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.



وأشار وكيل الوزارة، إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.



وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق إدارة العلاج الحر مر على 128 منشأة، تشمل 38 عيادة غير مرخصة، و31 مستشفى وعيادة تخصصية، و28 مركز طبي ومعمل.

وأضاف أنه تم توجيه إنذارات لـ12 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات، وإصدار قرارات إغلاق لـ3 منشأت وإعادة فتح 5 أخرين، علاوة على فحص 7شكاوى.



وناشد فؤاد، أصحاب المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا علي حياة المواطنين، وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.