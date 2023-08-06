ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة.. الإيرادات تضاعفت إلى 9.4 مليار دولار بعد تشغيلها.. السفن العابرة زادت 55.1%.. القطامي: المشروع كان التحدي الأكبر لمصر.. والجمال: تدشين لمرحلة فاصلة في تاريخ الدولة

في مثل هذه الأيام، قبل 8 سنوات، افتتحت مصر قناة السويس الجديدة، الذي جرت وقائعه يوم الخميس 6 أغسطس 2015، بمشاركة دولية ودبلوماسية رفيعة المستوى.

بحسب تقرير صادر عن مجلس الوزراء، فإن إيرادات قناة السويس سجلت قفزات غير مسبوقة خلال السنوات التي تلت افتتاح قناة السويس الجديدة، مقارنةً بالسنوات السابقة عليها، حيث بلغت 9.4 مليار دولار عام 2022/2023، مقابل 7 مليارات دولار عام 2021/2022، و5.8 مليار دولار عام 2020/2021، و5.7 مليار دولار عام 2019/2020، و5.8 مليار دولار عام 2018/2019، و5.6 مليار دولار عام 2017/2018، و5 مليارات دولار عام 2016/2017، و5.1 مليار دولار عام 2015/2016، و5.4 مليار دولار عام 2014/2015، و5.3 مليار دولار عام 2013/2014.

ووفقا لمجلس الوزراء، زادت أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 55.1% لتصل إلى 25.9 ألف سفينة عام 2022/2023، وهو الأعلى في تاريخ القناة، مقابل 16.7 ألف سفينة عام 2013/2014، كما زادت الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس بنسبة 66.7%، لتسجل 1.5 مليار طن عام 2022/2023 وهو الأعلى في تاريخ القناة، مقارنة بـ 0.9 مليار طن عام 2013/2014.

وأشار التقرير إلى أن عدد السفن التي عبرت قناة السويس منذ تأميمها 1.07 مليون سفينة بحمولة صافية 31.6 مليار طن لتضخ 143.9 مليار دولار إلى الخزانة العامة.

وأبرز التقرير تعزيز قناة السويس الجديدة من تنافسية المجرى الملاحي في حركة التجارة العالمية، حيث بلغ الطول الكلي للقناة 193.3 كم بعد أن كان 164 كم، وبلغ عمق القناة 24 متراً فيما كان يبلغ 7.5 متر، فضلاً عن بلوغ أقصى طول مسموح 66 قدماً مقارنة بـ 22.5 قدم في السابق، بينما بلغت مساحة القطاع المائي 4800 إلى 5200 متر2 مقارنة بـ 304 أمتار2 في السابق.

القطامي

قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن مشروع افتتاح قناة السويس الجديدة يعتبر التحدي الأكبر الذي عكس قدرة وإرادة المصريين في التحول نحو الإنجازات، لافتا إلى أن المشروع عزز مكانة قناة السويس كشريان رئيسي في حركة الملاحة العالمية.

وأضاف، أن مشروع افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس عام 2015 كان مرحلة فاصلة في تاريخ الدولة، حيث تم تعظيم ثروات الدولة وزيادة مواردها، موضحا أن قناة السويس الجديدة ساهمت في تعزيز مكانة مصر الريادية.

وأشار القطامي إلى أن قناة السويس حققت معدلات غير مسبوقة من خلال زيادة العوائد، مضيفا: "قناة السويس الجديدة بمثابة نقطة تحول في مسار تنمية إقليم القناة حيث جعلته مناخ جاذب للاستثمار، مما خلق الكثير من فرص عمل للشباب".

ولفت إلى أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على استمرار الإنجازات وذلك بالتوجه نحو تنفيذ استراتيجية تطوير القناة من خلال تعزيز قدراتها كمحور عالمي لحركة التجارة، مؤكدا أن مشروع قناة السويس الجديدة برهن على قدرة المصريين على تنفيذ المشروعات العملاقة رغم التحديات الصعبة.

الجمال

في نفس السياق، قالت النائبة أسماء الجمال عضو مجلس النواب، إن قناة السويس الجديدة التي أنشأها الشعب المصري بسواعده أظهرت متانة المصريين وتماسكهم وتكاتفهم خلف القيادة السياسية، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة.

وأضافت الجمال، أنه في السادس من أغسطس 2015 اتجهت أنظار العالم إلى مصر ومشروعها الذى كان حلما وأصبح حقيقة بسواعد المصريين خلال عام واحد فقط بقناة جديدة موازية للقناة القديمة، لافتة إلي أن افتتاح قناة السويس الجديدة فى 6 أغسطس عام 2015، كان بمثابة تدشين لمرحلة فاصلة في تاريخ الدولة المصرية من تعظيم الاستفادة من ثرواتها الدولة والمساهمة فى زيادة القدرة الاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها ومكانتها بحركة التجارة العالمية باختصار زمن عبور السفن للنصف.

وأشارت الجمال إلى أن المصريين سطروا ملحمة وطنية بالاستجابة لنداء الوطن والاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى تحول المشروع إلى حقيقة ملموسة وتمويله في أقل من أسبوعين، مشيرة إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة أكد للعالم أجمع قدرة المصريين على تنفيذ المشروعات العملاقة رغم التحديات السياسية العصيبة التي كانت تمر بها الدولة، وهو ما كان له عائده الإيجابي في تعزيز مكانة مصر الريادية واستعادته بالساحة العالمية.