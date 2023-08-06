استعدادًا للموسم الجديد.. الأهلي يبدأ ترتيبات سفر البعثة للمعسكر الأوروبي في النمسا

بدأ مسئولو النادي الأهلي إنهاء إجراءات سفر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى أوروبا في نهاية شهر أغسطس الجاري للدخول في معسكر استعدادًا للموسم الجديد.

واستقر النادي الأهلي على دولة النمسا لإقامة المعسكر الخارجي بعد فشل إقامة المعسكر في ألمانيا، عقب انسحاب الراعي الرسمي للنادي من تنظيم المعسكر.

وكلف خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالأهلي، الجهاز الإداري بانهاء اجراءات سفر جميع للاعبين والجهاز الفني واعضاء البعثة في اسرع وقت تمهيدا للسفر إلى النمساء نهاية الشهر الجاري.

ومن المنتتظر ان يخوض الأهلي عددا من المباريات الودية خلال معسكر النمسا استعدادا للموسم الجديد والذي يستهله الأهلي بمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري منتصف شهر سبتمبر المقبل.