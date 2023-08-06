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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إيمان الشريف مديرا للمركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال بجامعة المنيا

د. إيمان الشريف مديراً
د. إيمان الشريف مديراً للمركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال
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أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، قرارا اليو الأحد، بتعيين الدكتورة إيمان زكى موسي الشريف، الأستاذ بقسم تكنولوجيا المعلومات بكلية التربية النوعية، مديراً للمركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال.
وأشار د. فرحات، إلي أن الجامعة تسعي جاهدة لتحقيق رؤية وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" لخلق مجتمع مبدعاً ومبتكراً، يستطيع ربط مخرجات المعرفة والابتكار بالصناعة، ومواكبة خطط الدولة للتنمية المستدامة، مؤكداً أهمية دعم وتفعيل المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال بالجامعة للقيام بدوره في تعزيز قدرات الشباب وجعله مقصداً للمواهب، والأعمال الريادية التي ترتقي بجودة الحياة وزيادة النمو الاقتصادي، وتعزيز المنافسة وتوفير فرص العمل، بما يخدم المجتمع الجامعي والمجتمع الخارجي.

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