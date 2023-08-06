ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادر 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 45 سفينة.

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وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21225 طن تشمل : 11389 طن يوريا و 1600 طن رمل و 257 طن كحول و 2329 طن ملح معبأ و50 طن مولاس و5600 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46477 طن تشمل : 2969 طن ابلاكاش و2673 طن كسب فول صويا و 3488 طن زيت طعام و 3404 طن ذرة و 2761 طن خشب زان و 5888 طن خردة و 2151 طن فول صويا و 1989 طن حديد و 5442 طن قمح و 3112 طن نواتج تقطير و 9000 طن كسب صويا و 3600 طن قمح بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1022 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 357 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3938 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 168208 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 147809 أطنان.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2760 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4770 شاحنة .

عقد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة بمقر جهاز المدينة اجتماع تنسيقى مع الدكتور محمد احمد المدير التنفيذي للبرنامج و الدكتور طاهر عثمان والدكتور نبيل الهادى استشاري المشروع لمناقشة ما تم تنفيذه لحماية شاطىء مدينة دمياط الجديدة.

ويأتي اللقاء فى اطار التعاون الوثيق بين جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وهيئة حماية الشواطئ ممثلة فى مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية تحت إشراف وزارة الموارد المائية.