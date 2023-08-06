15 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى إثر خروج قطار عن مساره في باكستان

الأحد 06/أغسطس/2023 - 02:44 م

لقي 15 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 40 آخرين، اليوم الأحد، إثر خروج ثمانية من عربات قطار "هزارا السريع" من كراتشي إلى مدينة روالبندي عن مسارها بالقرب من محطة سارهاري للسكك الحديدية في منطقة نوابشاه في باكستان.

وذكرت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، عبر موقعها الإلكتروني، أن سيارات الإسعاف التابعة للشرطة ومسئولي الإنقاذ وصلوا إلى الموقع فور تلقيهم معلومات عن الحادث بينما تم تعليق عمليات القطار على المسار على الفور.

من جانبهم، قال مسئولون إن الجرحى يتم نقلهم إلى مستشفى قريب. فيما قال متحدث باسم السكك الحديدية الباكستانية في كراتشي إن شدة الحادث زادت بسبب تأخر السائق في استخدام الفرامل، مضيفا أن ثمانية عربات على الأقل خرجت عن مسارها.

وقال إنه سيتم رفع العربات المتضررة عن المسار في غضون ساعات قليلة باستخدام الآلات، مضيفا أن القطارات المغادرة من كراتشي قد تواجه تأخيرات، مشيرا إلى أنه كان هناك أكثر من 1000 راكب على متن القطار.

