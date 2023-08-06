موعد عودة الزمالك للتدريبات استعدادًا للموسم الجديد

منح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولمبي خوان كارلوس أسوريو، راحة سلبية للاعبي الفريق لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد، وودع الزمالك البطولة العربية بعد التعادل مع النصر السعودي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي، باستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

على صعيد آخر أوضح الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك أنه سيتم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي ليوسف إبراهيم أوباما، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة ، موضحاً أن اللاعب يحتاج إلى فترة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع للعلاج.