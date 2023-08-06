زيلينسكي: الطيران الأوكراني أكمل أكثر من 14 ألف مهمة قتالية خلال الأزمة

الأحد 06/أغسطس/2023 - 12:02 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن الطيران الأوكراني أنهى بالفعل أكثر من 14 ألف مهمة قتالية خلال الأزمة.

وأضاف زيلينسكي - في كلمة له عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي بمناسبة يوم القوات الجوية نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "يوم القوات الجوية للقوات المسلحة لأوكرانيا! نحن فخورون بأبطالنا في السماء! لقد أكمل طيراننا بالفعل أكثر من 14 ألف مهمة قتالية خلال الحرب. كل واحد يمثل بطولة. كل واحد هو نتاج لأوكرانيا.. وخطوة أقرب إلى انتصارنا".

وتابع أن الطيارين وأفراد الخدمة والقوات التابعة للقوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية كانوا أول من تصدى للهجوم الصاروخي والضربات الهائلة للجيش الروسي، في ظروف صعبة وفي أقصر وقت ممكن.. حيث أتقنوا أنواعا جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية وعززوا القدرة القتالية للوحدات، واستمروا في إلحاق خسائر مدمرة بالقوات الروسية.