جنوب أفريقيا تعقد مؤتمرا صحفيا غدا للكشف عن استعدادات قمة "البريكس"

الأحد 06/أغسطس/2023 - 11:44 ص

تعقد وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، مؤتمرًا صحفيا غدًا الاثنين، لإلقاء الضوء على استعدادات بلادها لاستضافة قمة "البريكس" في نسختها الـ15 المقرر عقدها في الفترة من (22-24 أغسطس الجاري)، فيما تتحول الأنظار إلى التجمع الذي يكتسب مزيدا من الزخم والاهتمام في خضم التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية المتزايدة.

وذكر بيان وزارة العلاقات الدولية والتعاون أن المؤتمر الصحفي يركز على الترتيبات اللوجستية، والنتائج المتوقعة للقمة، وتأكيد الضيوف الدوليين المتوقعين، وبرنامج القمة.

ويضم تجمع "البريكس" جنوب أفريقيا، البرازيل، الصين، الهند، روسيا، ومؤخرًا أبدت 22 دولة اهتمامًا لتصبح عضوا بشكل كامل، وهناك عدد مماثل من الدول تواصلت على نحو غير رسمي للانضمام للتجمع.