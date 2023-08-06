الدفاع الجوي الأوكراني يعترض 30 صاروخ كروز و27 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة

الأحد 06/أغسطس/2023 - 09:28 ص

أفادت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، بأنه خلال ال(24) ساعة الماضية، نجحت أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض 30 صاروخ كروز و27 طائرة بدون طيار من طراز شاهد.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان القوات القول "إن القوات الروسية هاجمت الأراضي الأوكرانية بشكل مكثف بصواريخ تطلق من الجو والبحر وطائرات انتحارية من طراز شاهد -136 / 131".

وأضاف البيان "أنه خلال الموجة الهجومية الأولى، مساء أمس، استخدم الروس 14 صاروخ كروز من طراز كاليبر و3 صواريخ باليستية من طراز كينزال Kh-47 Kinzhal، كما دمرت وحدات الدفاع الجوي 12 صاروخا من أصل 14 صاروخ كاليبر".

وحتى صباح اليوم، واصل الروس مهاجمة الأراضي الأوكرانية بطائرات شاهد 136/131 الانتحارية من الاتجاه الجنوبي الشرقي، وصواريخ كاليبر كروز من البحر الأسود، وصواريخ كروز التي أطلقتها قاذفات استراتيجية من بحر قزوين.

وبالتعاون مع وحدات أخرى من قوات الدفاع الأوكرانية، دمرت وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية جميع الطائرات الانتحارية بدون طيار الـ 27 الخاصة بشاهد 136/131، وخمسة من أصل ستة صواريخ كاليبر (خلال موجة الهجوم الثانية) و13 من أصل 20 صاروخ كروز من طراز Kh555.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.