أسعار الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2023

الأحد 06/أغسطس/2023 - 08:33 ص

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 6 أغسطس 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2457 جنيها للبيع و2466 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2150 جنيها للبيع و2158 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1843 جنيها للبيع و 1850 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1433 جنيها للبيع و1439 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.2 ألف جنيه للبيع و 17.264 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر الأوقية نحو 76.417 ألف جنيه للبيع و 76.701 ألف جنيه للشراء.

وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.46 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.