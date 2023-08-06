تعرف على وجهة سيد عبد الحفيظ المقبلة بعد الإقالة من الأهلي

كشف أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق والصديق المقرب لسيد عبد الحفيظ عن الخطوة القادمة لمدير الكرة السابق بالنادي الأهلي.



وقال «فوزي» في تصريحات تليفزيونية: "إن سيد عبد الحفيظ يرغب في تغيير نشاط عمله في الفترة المقبلة".

وتابع حارس مرمى النادي الأهلي السابق: "غير صحيح أن سيد عبد الحفيظ تلقى عروض من أندية خارجية للعمل كمدير كرة بعد الرحيل عن النادي الأهلي".

وأضاف، "في الأغلب بنسبة 95% سيتوجه سيد عبد الحفيظ للعمل في المجال الإعلامي مرة أخرى، يملك عددًا من العروض المميزة وسيكون اتجاهه القادم العودة للإعلام من جديد".

واختتم «فوزي»، "لا أعتقد أن سيد عبد الحفيظ يملك عرض حالي من قناة النادي الأهلي، وقد تكون عروض مادية سبب أمام سيد عبد الحفيظ لتفضيل جهات إعلامية أخرى عن قناة النادي".