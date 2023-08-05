مفاجآة في نفوق كميات كبيرة من الأسماك على شواطئ الإسكندرية.. فيديو

كشف الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تفاصيل نفوق أعداد كبيرة من الأسماك على شواطئ الإسكندرية.

وقال صلاح مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الوقت الحالي يعد الموسم التزواج والتبويض للأسماك، موضحًا أن السبب الرئيسي لـ نفوق أعداد كبير من الأسماك على شواطئ الإسكندرية، أن هناك مركب كبيرة قامت بصيد سرب من الأسماك كانت في فترة التبويض والتي كانت تسبح أثناء سحب الشباك.

وأضاف، مساء اليوم السبت، أنه عقب اصطدام المركب في أحدى الصخور لم يتمكنا من سحب الشباك وبعد فترة، هربت كميات كبيرة من الأسماك، ولكن البعض منها تم نفوقه ثم تركها صاحب المركب الذي قام باصطيادها ثم ظهرت على الشواطئ بعد ذلك.

وتابع: تم التوصل لصاحب المركب للتحقيق معه لصيده الأسماك أثناء فترة التبويض واستخدامه شباك غير مسموح بالصيد، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تلوث في البحر المتوسط والتي ظهر نفوق فيها أعداد من الأسماك، كما أن لا يوجد أي مشاكل في أسماك الإسكندرية.

وأوضح صلاح مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك إجراءات دورية لتحليل المياه في نطاق البحرين الأحمر والمتوسط للحفاظ على الأسماك، موضحًا أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة يؤثر على المخزون السمكي والتنوع البيولوجي للكائنات البحرية.