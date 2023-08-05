فيديو| التموين: جميع السلع الأساسية متوفرة والاحتياطي يصل لـ6 أشهر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توافر السلع الأساسية بجميع النافذ؛ واستمرار جهود تأمين المخزون الاستراتيجي؛ وتلبية الاحتياجات للأصناف المدعمة أو الحرة.

وقال الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية: إن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويصل لـ 6 أشهر؛ ويتم تسيير حملات يومية على المنافذ للتأكد من توافر السلع؛ ويتم ضخ 31 صنفًا لأصحاب البطاقات التموينية ويبلغ عددهم 64 مليون مواطن مصري.

وفي بيان رسمي أعلنت وزارة التموين التعاقد على 360 ألف طن قمح مستورد التعاقد على 150 ألف طن سكر خام مستورد يصل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023 والاحتياطي السكر يكفي حتى شهر فبراير 2024.

وتم التعاقد على 53 ألف طن زيت خام، منهم 6 آلاف طن زيت صويا و47 ألف طن زيت مستورد ليرتفع الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت لـ 5 شهور.