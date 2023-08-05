الثلاثاء.. اجتماع مجلس إدارة الإعلاميين لبحث مصير المدرب الجديد

أكد ضياء درويش عضو مجلس إدارة نادي الإعلاميين والمشرف العام على فريق الكرة الأول أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل لبحث عدد من الأمور الهامة أبرزها كيفية تدعيم صفوف الفريق الأول بعناصر مميزة للعودة سريعاً لدوري الدرجة الأولى .

كما سيتم مناقشة ملف المدير الفنى الجديد وهناك اتفاق داخل مجلس الإدارة على الاستعانة بمدير فني كبير صاحب خبرات عالية مع منح مجموعة من الشباب أولاد النادي للعمل تحت قيادته والاستفادة من خبرات هذا المدرب الذى سيتم الاتفاق على هويته خلال الاجتماع المقبل.

وأضاف درويش خلال تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن مجلس الإدارة يواصل تدعيم الصفوف بالعناصر المميزة وتم بالفعل الحصول على توقيع ثلاثة لاعبين وجارى المفاوضات الجادة مع عدد من العناصر المميزة لتحقيق الهدف والصعود من جديد .

واختتم المشرف العام على الكرة بنادي الإعلاميين ان قطاع الناشئين انتهى من فترة الاختبارات ونجح القطاع في ضم عدد كبير من العناصر المميزة التى ظهرت بصورة طيبة خلال فترة الاختبارات وتم وضع برنامج إعداد لفرق القطاع لتجهيزهم بقوة قبل انطلاق الموسم الجديد.