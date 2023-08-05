إجلاء 135 شخصًا مع استمرار حرائق الغابات على الحدود الإسبانية - الفرنسية

أجلت السلطات في إقليم كتالونيا وفرنسا اليوم السبت 135 شخصا مع استمرار الحرائق على الحدود الإسبانية - الفرنسية.

ويحاول رجال إطفاء إقليم كتالونيا وفرنسا السيطرة على حريق غابات في جنوب بلدة "بورتبو" بمنطقة كتالونيا شمال شرقي إسبانيا والواقعة على الحدود الإسبانية مع فرنسا على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وبسبب الرياح، اشتعلت النيران في أكثر من 400 هكتار في الغابات مساء الجمعة في جنوب "بورتبو" الحدودية، وهي منطقة سياحية بها محطة قطار تسمح بالربط بين البلدين، كما أدى استمرار اشتعال النيران إلى إجلاء 135 شخصا.

وتضرر حوالي 435 هكتارا- وفقا لبيانات مؤقتة من قوات حرس الغابات الكتالونية- التي أكدت فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدى لاشتعال الحريق وتداعياته.

وقالت الحكومة الإقليمية لكتالونيا، التي تتمتع بحكم ذاتي، إن الحريق لا يزال نشطا وأن الأولوية في الوقت الحالي هي منع امتداد الحريق للمنتجع السياحي القريب من المنطقة الجنوبية.

وشّكل رجال إطفاء من كتالونيا وفرنسا فريقا للسيطرة على الحرائق، مع وجود تهديد بامتدادها لمناطق أخرى، كما تم إجلاء الأشخاص المحليين خلال فترة متأخرة من الليل من عدة قرى.

وساعدت الرياح الشديدة على انتشار الحريق بسرعة خلال فترة الليل، كما حالت دون إقلاع طائرات الإطفاء لمساعدة عمليات الإطفاء التي تعقدت بسبب التضاريس الجبلية.