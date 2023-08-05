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السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

مجلس أمناء الحوار الوطني يعكف على صياغة مخرجات جلساته تمهيدًا لرفعها لرئيس الجمهورية

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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تواصل لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات المطروحة في الجلسات العامة للحوار الوطني، عقد اجتماعات متخصصة مكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن والخبراء والمتخصصين، تمهيدا لنظرها فور الانتهاء منها من مجلس أمناء الحوار.

ومن المنتظر رفع توصيات ومقترحات ضمن محاور الحوار الثلاثة، السياسي والاقتصادي والمجتمعي، أهمها ما يخص النظام الانتخابي لمجلسي البرلمان، وقضايا قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون حرية تداول المعلومات، ومفوضية منع التمييز، وتحديات التعاونيات والعمل الأهلي، ومسائل الولاية على المال.

الأكاديمية الوطنية النظام الانتخابي أمناء الحوار الوطني مباشرة الحقوق السياسية