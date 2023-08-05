صحيفة: وزير الخارجية الإيراني يدرس زيارة اليابان بعد غد

قالت صحيفة جابان تايمز اليابانية اليوم السبت إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يفكر في زيارة اليابان بعد غد الإثنين؛ للاجتماع مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، وهو أول وزير خارجية إيراني يسافر إلى اليابان منذ تولى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي منصبه في أغسطس 2021.



ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي ياباني - لم تسمه - القول إنه يتم ترتيب الاجتماع، "وسط شكوك بين الدول الغربية بأن إيران تزود روسيا بالأسلحة المستخدمة في حربها على أوكرانيا".



وأضافت الصحيفة - نقلا عن مصدرها - أن كيشيدا قد يطرح القضية في اللقاء، حيث تهدف طوكيو إلى تعزيز علاقتها مع طهران؛ للمساعدة في إنهاء الحرب التي طال أمدها، مشيرة إلى أن كيشيدا سيعبر - خلال الاجتماع، الذي سيتم إجراؤه بناء على طلب إيران - عن موقف اليابان بعدم التسامح مع أي محاولة أحادية الجانب؛ لتغيير الوضع الراهن بالقوة، بالنظر إلى الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي.



وذكرت الصحيفة أن عبد اللهيان يعتزم أيضا عقد اجتماع منفصل مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي.



وتتولى اليابان رئاسة مجموعة الدول السبع هذا العام، التي فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب الحرب. ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي انتقادات لإيران لتقديمها معدات عسكرية لروسيا مثل الطائرات بدون طيار.