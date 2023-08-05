جامعة المنيا تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة

صرح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عن كامل استعداد وبدء مكتب التنسيق الفرعي بجامعة المنيا للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد استقبال طلاب الثانوية العامة الناجحين لهذا العام 2023، والحاصلين على الحد الأدنى لدرجات المرحلة الأولى للشعبتين الأدبية والعلمية طبقاً لما أعلنته وزارة التعليم العالي وذلك اعتباراً من اليوم السبت 5 أغسطس الجاري وحتى الأربعاء 9/8/2023، وذلك من خلال الخدمة المجانية المتاحة على موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" علي الموقع: https://tansik.digital.gov.eg.

وأكد الدكتور عصام فرحات، على أن الجامعة أتاحت نخبة من الاخصائيين المؤهلين لشئون التعليم والطلاب بالجامعة؛ لاستقبال الطلاب بمعملين للحاسب الآلي، خصصوا لتقديم المساعدة للطلاب في اختيار رغباتهم بكل دقة ومدهم بكافة المعلومات التعريفية بكيفية استخدام الموقع الإلكتروني للتنسيق وتسجيل رغباتهم، وقواعد وأسلوب ترتيب الرغبات، سواءً بقطاعات التخصصات أو الجامعات، عن طريق قوائم التوزيع في النطاق الجغرافي، وطرق التعرف على نتيجة الترشيح، وتقليل الاغتراب، وذلك طوال فترة التنسيق للمرحلة الأولي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، بمعامل المدينة الجامعية للطلبة بالأخصاص خارج الحرم الجامعي، ومعامل كلية دار العلوم داخل الحرم الجامعي.

ووجه رئيس الجامعة إلى أهمية تقديم النصح للطلاب لتجنب الوقوع بالأخطاء الشائعة والحفاظ على الرقم السري، وترتيب الرغبات وفقاً لأولويات الطالب شاملة الكليات المتاحة في القطاع بالجامعات الحكومية، وتفادي العشوائية في التسجيل، والاحتفاظ بنسخة من الرغبات للرجوع إليها وقت الحاجة، والالتزام بالمواعيد التي يعلن عنها لكل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، متمنياً لأبنائه الطلاب التوفيق وتحقيق كافة أمنياتهم.

والجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي أصدرت فيديو توضيحي يتضمن كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني وطريقة اختيار رغبات الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد .

إلي جانب إصدار وزارة التعليم العالي لعدد من الأدلة الإرشادية لمساعدة الطلاب في استخدام التنسيق الإلكتروني .