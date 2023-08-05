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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 50 حالة تعدٍّ على أراض زراعية في 5 مراكز بالمنيا

محافظ المنيا
محافظ المنيا
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شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على تكثيف حملات إزالة التعديات على مستوى مراكز المحافظة مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولى حماية الأراضى مع المرور الميدانى للتصدي لكافة أشكال التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين وفرض هيبة الدولة.

وفي هذا السياق، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ٢٦ حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بالمجالس القروية (صندفا وشلقام وأبو جرج وبنى على ) وأحياء المدينة.

وفى مركز المنيا، تم إزالة ٦ حالات تعد زراعة بدون ترخيص بقرى تله والبرجاية ونزلة حسين، إلى جانب إيقاف حالتي بناء مخالف بحى غرب مدينة المنيا.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط ٩ حالات تعد منها ٥ حالات بقرية قلوصنا و٤ بقرية منقطين.

وفى مركز العدوة، تم إزالة ٥ حالات تعد فى المهد خارج الحيز العمرانى، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى حالتين الأولى بقرية جلال الغربية التابعة لمجلس قروى دروة والثانية حالة بناء مخالف فى المهد بقرية قصر هور التابعة لمجلس قروى ابشادات.

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