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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ناقد فني: حفلات مهرجان العلمين ترضي جميع الأذواق والأجيال

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين
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قال الناقد الفني خالد محمود إن حفلات مهرجان العلمين الجديدة مزيج متنوع يرضي جميع الأذواق والأجيال، حيث الاستمتاع بالطرب الجميل مع مدحت صالح وأيام التسعينيات مع حميد الشاعري.

وأضاف الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن حفلة إليسا ستكون مميزة ومليئة بالجماهير خاصة بسبب الأغاني الرومانسية لها، مؤكدا على أن المهرجان أحدث ثقلًا ونقلة، حيث اكتشفت الجماهير المزيد من المفاجآت واختلاف الصيف عن باقي المناطق الساحلية.

وأوضح خالد محمود أن المهرجان والأنشطة القائمة به جعل مصر تضع أيديها على العديد من نقاط القوة والتجديد، لأنه بمرور كل يوم يتم إثبات أن مصر تستطيع إحداث الفرق وإقامة مهرجان عالمى منظم يجذب الجميع من كل أنحاء العالم وربطهم بالثقافات المختلفة.

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