إخماد حريق محول كهرباء بطريق المريوطية في البدرشين

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب داخل داخل محول كهرباء بمنطقة مشاية أبو يوسف كوبري العجزية المريوطية بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل محول كهرباء بمنطقة مشاية أبو يوسف كوبري العجزية المريوطية بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.