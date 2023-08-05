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السبت 05 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق داخل نادي طلائع شباب الوراق

أرشيفيه
أرشيفيه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل غرفة بنادي طلائع شباب الوراق من شارع ترعة السواحل، بجوار سنترال الوراق شمال محافظة الجيزة، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل نادي طلائع شباب الوراق من شارع ترعة السواحل بجوار سنترال الوراق شمال المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب على مساحة متر في متر داخل غرفة بسبب انفلات خرطوم أسطوانة البوتاجاز، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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