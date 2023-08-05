قوات الإطفاء تحاصر حريق وزارة الأوقاف القديم بوسط البلد

حاصر رجال الإطفاء حريق مقر وزارة الأوقاف القديم بمنطقة وسط البلد واقتربوا من إخماده.

وأكد مصدر أمنى عدم وجود إصابات خطيرة حتى الآن، وأن الإصابات عبارة عن اختناقات بسيطة وتم علاجها بواسطة الإسعاف المتمركزة بمحيط الحريق.

وأضاف المصدر أن المبنى خالٍ من معظم الموظفين بعد نقل مقر الوزارة، كما أن اليوم السبت عطلة للموظفين.

ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة صباح اليوم السبت، بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب إثر حريق اندلع فى مبنى وزارة الأوقاف.

وأصيب 5 أشخاص بحالات اختناق نتيجة الحريق، فيما دفع مرفق الإسعاف بـ5 سيارات، وسادت حالة من الهلع بين المواطنين ومرتادى الوزارة، وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا فى محيط البلاغ.

والمبنى خالٍ من كل الموظفين، حيث انتقلت الوزارة منذ عدة أسابيع إلى العاصمة الإدارية، إلى جانب الإجازة الأسبوعية.

وقامت قوات الشرطة بتسيير الحركة المرورية.

ونشب حريق فى مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة وسط القاهرة صباح اليوم السبت، وتصاعدت الأدخنة فى السماء، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مبنى وزارة الأوقاف، وتصاعدت الأدخنة فى السماء، وعلى الفور انتقلت 7 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ لمحاصرة كرات اللهب.