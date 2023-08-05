الدفع بـ7 سيارات إطفاء لمكافحة حريق مبنى وزارة الأوقاف

دفعت الحماية المدنية بالقاهرة صباح اليوم السبت، بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب إثر حريق اندلع فى مبنى وزارة الأوقاف.
وأصيب 5 أشخاص بحالات اختناق نتيجة الحريق، فيما دفع مرفق الإسعاف بـ5 سيارات وسادت حالة من الهلع بين المواطنين ومرتادى الوزارة، وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا فى محيط البلاغ.
ونشب حريق فى مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة وسط القاهرة صباح اليوم السبت، وتصاعدت الأدخنة فى السماء، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.
كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مبنى وزارة الأوقاف، وتصاعدت الأدخنة فى السماء، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ لمحاصرة كرات اللهب.