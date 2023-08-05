إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي بالهرم

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي أمام ترعة المنصورية امتداد أبو الهوى قبل طلعة المنيب إتجاه الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أمام ترعة المنصورية امتداد أبو الهوى قبل طلعة المنيب اتجاه الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ميكروباص وملاكي نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.