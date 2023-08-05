بدء التنسيق لكل الجامعات في وقتِِ واحد.. الإجراء الجديد يضع طلاب الثانوية العامة في مأزق الاختيار

ينطلق اليوم أول يوم بتنسيق القبول بالجامعات الحكومية، حيث أعلن مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي عن انطلاق تنسيق القبول بالجامعات المصرية والمعاهد من اليوم السبت الموافق السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023.



ذلك وفقا للحد الأدنى التالي:الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر بعدد طلبة 22304، والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بعدد طلبة 15013، والشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بعدد طلبة 74923،ليكون إجمالي عدد طلاب المرحلة 112240 طالبا وطالبة.

وأشارت الوزارة موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي لكل طلاب الثانوية العامة: www.tansik.digital.gov.eg.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية خلال هذا الأسبوع، ويقرر الحدود الدنيا للكليات، حتي ينطلق في هذا الأسبوع، وبهذا يعمل التنسيق علي كل أنواع الجامعات بالتوازي هذا العام، فكان من المعتاد أن يعلن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات الحكومية، ولكن نظرًا لضيق الوقت وتأخر النتيجة وقرب بدء العام الدراسي الجديد، تم البدء في كل أنواع الجامعات بالتوازي.

مما يجعل الطالب يقع في مأزق هذا العام، فيجعله يتوه وسط كل أبواب الجامعات المفتوحة أمامه، مع عدم علمه بقبوله في الكلية المرغوب فيها بتنسيق الجامعات الحكومية فيجعله يبادر في أن يقدم في الكلية التي يريدها في أنواع الجامعات حتى يوفق فيها.

ومن هذا المنطلق ننشر خريطة الجامعات في مصر، وطريقة التنسيق، حيث تنوعت الجامعات في الخمس سنوات الأخيرة، حيث كانت قبل ذلك الجامعات ثلاثة أنواع حكومية وخاصة وأهلية بعدد محدود وجامعات ذات شراكة دولية، وحاليًا زاد عدد الجامعات الخاصة وأنشئت جامعات أهلية جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية بالإضافة إلي الجامعات الأهلية الدولية، هذا بجانب الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية، والجامعات التكنولوجية التي تختص بالتعليم الصناعي في مصر.



الجامعات الحكومية

الجامعات الحكومية لم يزد عددها كما هي عددها ٢٧ جامعة، ولكن التوسع يتم داخلها من خلال انشاء برامج جديدة مجريةً للتخصصات الجديدة التي تطرأ علي الساحة العلمية والعملية، مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم الفلك وجفرافيا المناخ والمساحة ومجالات الطاقة وفي جامعة القاهرة كان قد أطلق دكتور محمد عثمان الخشت منذ أن تولي رئاسة الجامعة مقررين لهما علاقة بالعلوم الإنسانية والتطبيقية وهما التفكير النقدي وريادة الأعمال، كما افتتحت جامعة عين شمس كلية إعلام جديدة.

وطريقة التنسيق بالجامعات الحكومية يتم من خلال التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة علي ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولي عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة بمرور ٧٢ ساعة وتستمر المرحلة ٥ أيام ويمكن مدها يوم أو اثنين حسب الإقبال علي التقديم من الطلاب، يكون أمام الطلاب ٧٥ رغبة يجيب أن يتم ملؤها جميعها، حسب التوزيع الجرافي المحدد لكل الجامعات.

حيث أعلنت وزارة التعليم العالي أنه يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء فى أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:

مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أى منها قبل الأخرى.

مجموعة (ج): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

وقد أقر المجلس الأعلى للجامعات عددًا من القرارات الهامة التى تخص تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الجامعى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤، أبرزها إلغاء قواعد التوزيع الإقليمى، على أن يكون العمل من خلال قواعد التوزيع الجغرافى، مع استمرار باقى القواعد المعمول بها فى العام الماضى، وهذا يشمل طلاب الثانوية العامة والطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية هذا العام.

يأتى قرار إلغاء التوزيع الإقليمى، بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الطلاب، ومن ثم يستطيع جميع الطلاب الالتحاق بالكليات التى يرغبون بها بلا عوائق، بشرط تحقيق مبدأ الحصول على الحد الأدنى للقطاع وكتابة الرغبات بشكل صحيح أثناء عملية التنسيق، بالإضافة إلى التأكد من التقدم إلى اختبارات القدرات بالكليات التى تشترط اجتياز هذه الاختبارات كأحد شروط الالتحاق.

وكان التوزيع الإقليمى تسبب فى باب خلفى للطلاب من خلال تغيير محال إقاماتهم فى بطاقاتهم الشخصية للالتحاق بالكليات التى كانت ضمن التوزيع الإقليمى وهم حاصلون على الحد الأدنى للقطاع، مما تسبب فى حرمان أبناء المحافظة الأصلية من التعيين فى ضوء حرمانهم أصلًا من دخول نفس الكليات بسبب التوزيع الإقليمى، وبهذا يتم إلغاء قواعد التوزيع الإقليمى بالنسبة للشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها «عربية، أجنبية»، وكذلك طلاب الشهادات الفنية، للقبول بكليات «التمريض، التربية، التربية النوعية، المعاهد الفنية الصحية، المعاهد الفنية للتمريض»، اعتبارًا من القبول فى العام الجامعى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤

كما أقر نسب الطلاب المقبولين بالجامعات، سواء كان ذلك انتسابا أو انتظاما، حيث قرر تقليل نسبة قبول طلاب الانتساب من ٣٠٪ إلى نسبة ٢٥٪ على الأكثر من إجمالى عدد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية فى العام الجامعى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات كطلاب منتسبين وفقًا لنظام الانتساب الموجه، بالكليات التى تطبق نظام الانتساب الموجه.

كما قرر المجلس الأعلي للجامعات هذا العام الغاء اختبارات القدرات لكليات الإعلام والتمريض علي أن تجري اختبارات القدرات علي الكليات المعتادة علي ذلك مثل الكليات الفنية والرياضية والتربية النوعية.



الجامعات الأهلية

تنقسم الجامعات الأهلية لثلاثة أنواع ٤ جامعات دولية جديدة تم إنشاء ثلاثة منها وبدء الدراسة منذ ثلاثة أعوام لتبدأ عامها الرابع بالتنسيق الحالي وهما جامعات الجلالة والعلمين وسلمان والمنصورة ".

أما النوع الثاني هي الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية والتي بلغ عددها ١٢ جامعة وهما:

- جامعة حلوان الأهلية وتضم كليات " طب الاسنان -العلاج الطبيعى -الهندسة-الفنون والفنون التطبيقية - العلوم الانسانية والتجارة وادارة الاعمال -علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات-تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية".

- جامعة بنها الأهلية وتضم كليات: "الطب البشرى -الهندسة -علوم الحاسب- الاقتصاد وادارة الاعمال".

- جامعة بني سويف الأهلية وتضم كليات: "الطب البشرى – طب الفم والأسنان -العلاج الطبيعى -الهندسة-التمريض-العلوم-الحاسبات والذكاء الاصطناعى -التجارة-الآداب".

- جامعة جنوب الوادي الأهلية وتضم كليات: "العلاج الطبيعى -حاسبات وذكاء اصطناعى-الطب والجراحة".

- جامعة الزقازيق الأهلية وتضم كليات: "الطب البشرى -طب وجراحة الفم والاسنان -الهندسة -الحاسبات والمعلومات".

- جامعة المنيا الأهلية ومن المقررة انها بها ٧ كليات هما الطب البشرى -طب الاسنان- الصيدلة- العلاج الطبيعى- الهندسة -الحاسبات والذكاء الاصطناعى-العلاقات العامة وادارة الاعمال، ولكنها بدأت عامها الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بكلية الصيدلة فقط.

- جامعة المنوفية الأهلية بدأت الدراسة فيها بثلاث كليات هما " الدراسة فى الهندسة -علوم الحاسبات والذكاء الاصطناعى".

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية تحتوي علي كليات: "الطب البشرى -الهندسة -طب الاسنان -الصيدلة -تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية-علوم الأعمال-الآداب-علوم الحاسب وتقنية المعلومات".

- جامعة الإسكندرية الأهلية تحتوي علي ١٤ كلية وهي: " الطب -طب الاسنان -الصيدلة -الهندسة-علوم الحاسب والبيانات-العلوم -الإعلام والاتصال-العلوم الاجتماعية والإنسانية-الاقتصاد والعلوم الادارية - الفنون والتصميم - الدراسات القانونية-السياحة وإدارة الضيافة-العلوم الزراعية - التمريض".

- جامعة أسيوط الأهلية تضم ٨ كليات هي: "الهندسة والعلوم التطبيقية– الحاسبات والذكاء الاصطناعى- العلوم الإدارية والمالية - الألسن واللغات التطبيقية- -الطب البشرى-طب الأسنان-الصيدلة والبحوث الدوائية-العلوم والتكنولوجيا".

- جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وتضم ٨ كليات هي: " الطب -طب الاسنان -الصيدلة- التمريض- الهندسة- التجارة الدولية واللغات- تكنولوجيا العلوم الصحية".

والنوع الثالث الجامعات الأهلية القديمة التي تحولت لأهلية بقرارت وزارية مثل "جامعة النيل، الجامعة الإلكترونية المصرية، الجامعة الفرنسية الأهلية في مصر، جامعة مصر للمعلوماتية".

وكان العام الماضي يوجد تنسيق إلكتروني مستقل للجامعات الأهلية الـ١٢ الجديدة بخلاف الأربع جامعات الأهلية الدولية التي كان التقديم يتم عبر الموقع الإلكتروني لكل جامعة ثم يستكمل بالتقديم المباشر.



الجامعات الخاصة

وصل عدد الجامعات الخاصة إلى ٢٧ جامعة، بعد ان أعلن وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور عن بدء الدراسة في ٤ جامعات خاصة جديدة خلال عام ٢٠٢٣، وهي: جامعة الصالحية الجديدة، وتضم كليتي: (الصيدلة، الإدارة والاقتصاد الدولي)، وجامعة بدر بأسيوط، وتضم كليات: (العلاج الطبيعى، والصيدلة، والطب البيطرى، والتمريض، وطب الفم والأسنان، والقانون، والتكنولوجيا الحيوية)، وجامعة الحياة، وتضم كلية العلاج الطبيعى، وجامعة مايو، وتضم كليات: (السياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال، والعلاج الطبيعى، والهندسة).

بالإضافة إلى الجامعات الخاصة القديمة وهي: "الجامعة الألمانية بالقاهرة، الجامعة البريطانية، الجامعة الصينية، جامعة حورس، جامعة النهضة ببني سويف، جامعة المستقبل، الجامعة المصرية الروسية، جامعة هليوبوليس، جامعة فاروس بالإسكندرية، جامعة الأهرام الكندية، جامعة مصر الدولية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، جامعة نيو جيزة، جامعة دراية بالمنيا، جامعة سفنكس، جامعة السلام، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.



أفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية

هي جامعات تم إنشاؤها وفقًا لقانون ١٦٢ لسنة ٢٠١٨ والصادر بشأنها قرارات جمهورية وعددها ٤ جامعات: " مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد وفرع جامعة رايرسون، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية وفرع جامعة نوفا البرتغالية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي لندن، وسط لانكشاير، ويتم التقديم لها من خلال التقديم المباشر أو على الموقع الرسمي لكل جامعة.



جامعات ذات اتفاقيات دولية

هذه الجامعات تم إنشاؤها بالاتفاق بين دولتين هما جمهورية مصر والدولة الأخرى مثل: "الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا،الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية (GIU)، جامعة اسلسكا، جامعة برلين الألمانية بالجونة، جامعة سنجور، أما الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والجامعة العربية المفتوحة تندرج تحت مسمى جامعات باتفاقيات إطارية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تندرج تحت مسمى جامعات بقوانين خاصة.



الجامعات التكنولوجية

أما الجامعات التكنولوجية فقد تم إنشاؤها وفقًا لقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩، وتضم (١٠) جامعات تكنولوجية، وتستمر الدراسة في هذه الجامعات لمدة ٤ سنوات عبارة عن عامين دراسيين يحصل بعدهما الطالب على دبلوم مهني فوق متوسط مع إمكانية العمل بعد ذلك مباشرة أو استكمال الدراسة لمدة عامين آخرين للحصول على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا، ويتم إدراجها في تنسيق الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، حيث غالبًا ما يبدأ تنسيق الشهادات الفنية كل عام بالتزامن مع المرحلة الثالثة بتنسيق طلاب الثانوية العامة.

وكان قد إنشاء أول ٣ جامعات منذ حوالي ثلاث سنوات وهي "جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية".

ثم استكمال باقي الجامعات التكنولوجية ببدء الدراسة بـ ٧ جامعات أخرى منذ عام ٢٠٢٢ لتنطلق بالعام الدراسي الثاني بالعام الدراسي المقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ ليكون العدد النهائي الحالي ١٠ جامعات كما يلي:

- جامعة سمنود التكنولوجية بالغربية، تقدم برامج دراسية تشمل (تكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج – تكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج - تكنولوجيا الصباغة وتجهيز المنسوجات - تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة - تكنولوجيا الصناعات المعدنية - تكنولوجيا الصناعات الكيميائية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية).

- جامعة برج العرب التكنولوجية تُقدم برامج دراسية تشمل: " تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، تكنولوجيا الصناعات الغذائية، التخصصات الصحية، تكنولوجيا السكك الحديد".

- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تُقدم برامج دراسية تشمل: " تكنولوجيا البناء والتشييد - تكنولوجيا الأجهزة الكهربية والإلكترونية - تكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والأنظمة الكهربية - تكنولوجيا المياه والبيئة والتلوث - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - تكنولوجيا الصناعات الكيميائية - التخصصات الصحية".

- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية تُقدم برامج دراسية تشمل: " تكنولوجيا الصناعات الخشبية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية- تكنولوجيا النقل البحرى والموانئ - تكنولوجيا الخدمات الفندقية - تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر".

- جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية تُقدم برامج دراسية تشمل " تكنولوجيا البناء والتشييد - تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر- تكنولوجيا الخدمات الفندقية – تكنولوجيا الصناعات الغذائية - تكنولوجيا الصناعات الخشبية".

- جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية تُقدم برامج دراسية تشمل: "تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج - تكنولوجيا السكك الحديد- تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - التخصصات الصحية".

- جامعة مصر التكنولوجية تُقدم برامج دراسية تشمل: " تكنولوجيا الكهرباء والخلايا الكهروضوئية - تكنولوجيا التصنيع الميكانيكي- تكنولوجيا الميكانيكا - تكنولوجيا السيارات - تكنولوجيا الملابس الجاهزة - تكنولوجيا التبريد والتكييف - تكنولوجيا المعلومات - تكنولوجيا الصناعات المعدنية - الصناعات الخشبية - الصناعات الهندسية - التكنولوجيا الإلكترونية - التكنولوجيا الكهربية - صناعات الغزل والنسيج - الصناعات الغذائية - السياحة والنقل".