مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالصحراوى الشرقى بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي حادث تصادم بين سيارتين، أمام قرية الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، مساء اليوم الجمعة، مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة طالب وربة منزل، وجري نقلهما إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 486وب د ملاكي، وأخرى بدون لوحات، بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد، أمام قرية الشيخ فضل شمال المنيا، وأسفر الحادث عن مصرع، عامل، يبلغ من العمر 48 سنة، وطالب عمره 8 سنوات، وربة منزل عمرها 35سنة، ويقيمون جميعا في مركز سمالوط.

أفادت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ واختلال عجلة القيادة، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، كما تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي، والمصابين إلي مستشفي التكامل للطوارئ بقرية الشيخ فضل بشرق النيل لتلقي العلاج.