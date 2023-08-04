بفضل جيش المتبرعين.. ترامب أقرب منافسى بايدن فى انتخابات 2024

تظهر استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة تقدم الرئيس السابق دونالد ترامب عن كل منافسيه في الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، ومواجهة الرئيس الحالي جو بايدن الساعي للفوز بولاية ثانية.

ويواجه ترامب الكثير من الاتهامات والقضايا الجنائية، إلا أنه المرشح الأوفر حظا للحزب الجمهوري، فهو لديه أصول مهمة لا يمتلكها أي من منافسيه، وهي مجموعة ضخمة ومتجددة من أموال المانحين الصغيرة، بحسب تقرير لشبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

ودخل ترامب إلى السباق الرئاسي وسط أفضلية من المتبرعين الجمهوريين الصغار، حيث أمضى الحزب سنوات في بناء جهاز لجمع التبرعات عبر الإنترنت للرئيس.

وبعد توجيه الاتهام لترامب في مدينة نيويورك أبريل الماضي، ولائحة اتهام أخرى في يونيو، بات جيش ترامب المانح عبر الإنترنت أكبر بكثير من بقية المرشحين.