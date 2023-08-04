ads
الجمعة 04 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سامية خضر لـ البوابة نيوز: تربيت على برنامج بابا شارو

سامية خضر أستاذة
سامية خضر أستاذة علم أجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس أن عدم وجود برامج تعمل على  تشكيل وعي وثقافة الطفل تعد كارثة كبري في المجتمع  

وأضافت خضر في تصريحات خاصة ل البوابة نيوز:  هذه البرامج تساعد علي غرس القيم والأخلاق والمثل العليا للأطفال والتحلي بالصبر منذ الصغر وإبعادهم عن السلوكيات الخاطئة وتؤكد على قيم مثل الجار للجار والصدق والأمانة وموضوعات أخري يتعلمها الطفل من خلال تلك البرامج.

وتساءلت أين نوعية برامج أبلة فضيلة وماما سميحة؟ نحن للأسف الشديد نفتقد هذه النوعية من البرامج الهادفة للطفولة  .

وتابعت خضر  بالنسبة  لي نشأت وتربيت علي برنامج بابا شارو وغرس في الكثير من الصفات الطيبة  والمشكلة في عدم وجود محتوي متخصص للأطفال وعدم وجود وعي كاف بأهمية تشكيل وعي وثقافة الطفل والتربية الصحيحة والتوعية وتلبية احتياجات الطفل وفحص سلوكياته .

وطالبت بضرورة أخذ الموضوع على محمل الجد لأن هذا الأمر لم يعد للتسلية مؤكدة أن دور برامج الأطفال لا يقل أهمية عن دور الأسرة والمدرسة.

 

سامية خضر البوابة نيوز أبلة فضيلة وماما سميحة برامج شكلت وعي أجيال وعلينا العودة لمثلها