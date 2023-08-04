سامية خضر لـ البوابة نيوز: تربيت على برنامج بابا شارو

قالت الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس أن عدم وجود برامج تعمل على تشكيل وعي وثقافة الطفل تعد كارثة كبري في المجتمع

وأضافت خضر في تصريحات خاصة ل البوابة نيوز: هذه البرامج تساعد علي غرس القيم والأخلاق والمثل العليا للأطفال والتحلي بالصبر منذ الصغر وإبعادهم عن السلوكيات الخاطئة وتؤكد على قيم مثل الجار للجار والصدق والأمانة وموضوعات أخري يتعلمها الطفل من خلال تلك البرامج.

وتساءلت أين نوعية برامج أبلة فضيلة وماما سميحة؟ نحن للأسف الشديد نفتقد هذه النوعية من البرامج الهادفة للطفولة .

وتابعت خضر بالنسبة لي نشأت وتربيت علي برنامج بابا شارو وغرس في الكثير من الصفات الطيبة والمشكلة في عدم وجود محتوي متخصص للأطفال وعدم وجود وعي كاف بأهمية تشكيل وعي وثقافة الطفل والتربية الصحيحة والتوعية وتلبية احتياجات الطفل وفحص سلوكياته .

وطالبت بضرورة أخذ الموضوع على محمل الجد لأن هذا الأمر لم يعد للتسلية مؤكدة أن دور برامج الأطفال لا يقل أهمية عن دور الأسرة والمدرسة.