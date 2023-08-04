الوكالة الذرية: لم نعثر على ألغام أو متفجرات بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن فريق التفتيش التابع لها لم يعثر على أية متفجرات أو ألغام بالقرب من محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، حيث عمل المفتشون على تفتيش المنطقة بالكاملة من خلال أسطح مباني المحطة وقاعات التوربينات.

وكانت القوات الروسية قد تمكنت من السيطرة على موقع المحطة النووية الأبرز في أوكرانيا بعد قوت قصير من بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

وتبادلت كلًا من روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن التسبب في أزمة تسرب مواد نووية من المحطة جراء العملية العسكرية الروسية من جانب ومن الضربات الدفاعية الأوكرانية من جانب أخر.