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الجمعة 04 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أردوغان: زيارة بوتين لتركيا آمل أن تتم في أغسطس.. ولكن الموعد المحدد لم يُتفق عليه بعد

أردوغان وبوتين
أردوغان وبوتين
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ل تركيا قد تتم في أغسطس، لكن الموعد الدقيق لم يتحدد بعد.

وأوضح أردوغان ردا على سؤال للصحفيين حول ميعاد زيارة بوتين لتركيا أنه "لم يتم تحديد الموعد الدقيق بعد.. ففي الوقت الحالي يعمل وزيرا الخارجية والاستخبارات على هذه المسألة.. وآمل أن تتم الزيارة في أغسطس"، وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الجمعة.

يشار إلى أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف قال، أمس، إن مكان وموعد الاجتماع الدقيق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان سيتم تنسيقهما عبر القنوات الدبلوماسية.

أردوغان بوتين تركيا زيارة بوتين لتركيا