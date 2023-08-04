ارتفاع أسعار القمح نسبة 2.6% مع توقف العمل في ميناء روسي

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح خلال التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، بعد إعلان روسيا إغلاق ميناء نوفوروسيسك الروسي، عقب تعرضه لهجوم بطائرات مسيرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر القمح ارتفع بنسبة 2.6% ليقلص خسائره الأسبوعية.

وأعلنت شركة "كونسرتيوم خط أنابيب بحر قزوين" غلق الميناء، مع استمرار عمليات تحميل ناقلات النفط الراسية بالفعل داخل الميناء، الذي يستخدم أيضًا في تصدير الحبوب والأسمدة والفحم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في موسكو تعرض الميناء لهجوم بزوارق وطائرات مسيرة.

وقالت السلطات، إنه تم التصدي للزوارق المسيرة في نوفوروسيسك بنيران السفينتين "اولينغوروسكي غورنياك" و"سوفوروفيتس"ـ دون وقوع أي إصابات أو أضرار.