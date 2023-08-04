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الجمعة 04 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع أسعار القمح نسبة 2.6% مع توقف العمل في ميناء روسي

اتفاقية الحبوب
اتفاقية الحبوب
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ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح خلال التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، بعد إعلان روسيا إغلاق ميناء نوفوروسيسك الروسي، عقب تعرضه لهجوم بطائرات مسيرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر القمح ارتفع بنسبة 2.6%  ليقلص خسائره الأسبوعية.

 وأعلنت شركة "كونسرتيوم خط أنابيب بحر قزوين" غلق الميناء، مع استمرار عمليات تحميل ناقلات النفط الراسية بالفعل داخل الميناء، الذي يستخدم أيضًا في تصدير الحبوب والأسمدة والفحم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في موسكو تعرض الميناء لهجوم بزوارق وطائرات مسيرة.

وقالت السلطات، إنه تم التصدي للزوارق المسيرة في نوفوروسيسك بنيران السفينتين "اولينغوروسكي غورنياك" و"سوفوروفيتس"ـ دون وقوع أي إصابات أو أضرار.

العقود الآجلة للقمح إغلاق ميناء نوفوروسيسك الروسي اتفاقية الحبوب